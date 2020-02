Emergenza a Sanremo: fiamme su un’imbarcazione nel Porto Vecchio, yacht completamente distrutto [VIDEO LIVE]

I vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo sono impegnati dal tardo pomeriggio per spegnere un incendio divampato su una imbarcazione all’interno del Cantiere Nautico Di Mola al Porto Vecchio di Sanremo. Quello che sembrava un principio di incendio all’interno di uno yacht ormeggiato, in serata ha prodotto fiamme altissime che hanno completamente distrutto l’imbarcazione di trenta metri. L’incendio, infatti, è ripartito intorno alle 20.30 ed è ancora in corso. Sul posto i vigili del fuoco con diversi uomini, polizia, carabinieri, guardia costiera, e come presidio la croce verde di Arma. Le operazioni di spegnimento dureranno diverse ore. Non ci sono fortunatamente feriti.

Nel video di seguito, le immagini dell’imbarcazione avvolta dalle fiamme.