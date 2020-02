Epidemia di Coronavirus: la Corea del Sud diventa il Paese col maggior numero di contagi dopo la Cina e Hong Kong chiude le frontiere

La Cina ha accertato ieri altri 508 casi di Coronavirus, portando il totale a 77.658. Le nuove vittime, ha reso noto la Commissione sanitaria nazionale, sono state 71 (il dato più basso da oltre due settimane), per un bilancio complessivo di 2.663.

In Hubei con i 499 nuovi casi di contagio il totale sale a 64.786, mentre i 68 ulteriori decessi portano il totale a 2.563.

La Corea del Sud ha registrato 60 nuovi casi di Coronavirus, portando il totale a 893 (8 le vittime): lo hanno confermato le autorità sanitarie di Seul.

La Corea del Sud è il Paese con il maggior numero di contagi dopo la Cina, e, per tale motivo, Hong Kong ha deciso di chiudere le frontiere a chi arriva dal Paese.

Il segretario alla Sicurezza dell’ex colonia britannica, John Lee, ha precisato che potranno rientrare solo i residenti di Hong Kong ma che saranno messi in quarantena per due settimane.

Ad Hong Kong sono stati registrati 79 casi e due decessi.

Per quanto riguarda invece il Giappone c’è una quarta vittima tra i passeggeri della nave da crociera Diamond Princess.

Il governo giapponese ha allo studio un piano per esortare i residenti di alcune aree dove si sono registrati i maggiori casi di Coronavirus a rimanere nella propria abitazione, per evitare la diffusione dell’agente patogeno: lo hanno anticipato fonti dell’esecutivo ai media.

l numero dei casi di contagi di Coronavirus in Giappone si è assestato a 851, inclusi i 691 passeggeri che sono risultati positivi a bordo della nave Diamond Princess nella baia di Yokohama.