L’Europa vulnerabile agli effetti dei cambiamenti climatici: Venezia tra le aree più a rischio

Secondo un nuovo report dell’Agenzia Europea dell’Ambiente (AEA), molte aree nei prossimi decenni dovranno affrontare un peggioramento degli impatti dei cambiamenti climatici: siccità, piogge intense, inondazioni, incendi boschivi e innalzamento del livello del mare potrebbero colpire alcune regioni in Europa, tra cui la zona centrale, la Penisola Iberica, la Scandinavia, la Bretagna e Venezia.

Gli impatti dei cambiamenti climatici influenzeranno anche le aree urbane in Europa: ad esempio, le città basse nei Paesi Bassi, in Germania, in Belgio e lungo le coste settentrionali italiane, in particolare Venezia, sono tra le città più esposte alle inondazioni costiere.

Nell’entroterra, le piogge causeranno sempre più inondazioni, con la maggior parte delle zone d’Europa che probabilmente subiranno fino al 35% in più di precipitazioni in autunno e in inverno, entro la fine del XXI secolo, in uno scenario ad elevate emissioni.

Secondo l’Agenzia, in Europa meridionale la siccità diventerà molto più abituale, durerà più a lungo e aumenterà la concorrenza per l’acqua tra agricoltura, industria e uso domestico.

L’AEA avverte che gli incendi boschivi diventeranno più diffusi, con i maggiori incrementi in Europa occidentale e centrale e il peggior impatto complessivo previsto nell’Europa meridionale.