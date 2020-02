Ambiente, i cittadini di Fiumicino in assemblea: “Emergenza erosione”

Cittadini di Focene e Fregene a confronto questa mattina, in un’assemblea pubblica, presso la polisportiva di Focene, per esprimere preoccupazione sull’erosione che sta colpendo da tempo, gravemente, larghi tratti di costa nel comune di Fiumicino, ed aggravato dalle recenti mareggiate.

“I cittadini hanno raccolto l’invito alla partecipazione, in molti hanno compreso che è necessario intervenire sul problema erosione e allagamenti – ha reso noto al termine il Nuovo Comitato Cittadino Focene – La gravita’ di alcune situazioni sulla nostra costa richiede in tempi brevissimi la messa in sicurezza. E nel lungo termine, la realizzazione di un progetto complessivo. Il movimento di cittadini, comitati e associazioni, nominatosi “Emergenza Focene”, continua l’impegno su questo tema fino al raggiungimento di risultati tangibili”.

Nei prossimi giorni una delegazione chiedera’ di essere ascoltata dal Sindaco su questi argomenti, “Anche in considerazione dell’assenza di rappresentanti dell’Amministrazione in assemblea“, conclude il Comitato.