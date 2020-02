Forti piogge in Giordania: turista italiano ucciso da masso a Petra

Un turista italiano è morto dopo che un masso gli è caduto addosso durante una visita a Petra, in Giordania: i media locali hanno riportato che il 35enne si trovava in compagnia di altri 3 turisti italiani quando è si è verificato l’incidente.

I servizi di sicurezza hanno avviato un’indagine per scoprire le cause: dalle prime ricostruzioni sembra che il masso sia caduto per le forti piogge che si sono registrate in zona nei giorni precedenti.

Il 35enne piacentino era in vacanza con la moglie.