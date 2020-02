La Heineken ha richiamato volontariamente diversi lotti di birra in bottiglie con il collo lungo da 330 millilitri. Si tratta di tutti i lotti che iniziano con le lettere CH. Il richiamo è stato deciso per possibile presenza di frammenti di vetro, che potrebbero staccarsi dall’ugello mentre si stappa la bottiglia con la conseguenza di potenziali lesioni o ingestione accidentale dei pezzi. Lo ha segnalato lo stesso produttore, che ha sede legale nei Paesi Bassi. Il richiamo colpisce meno dell’1 per cento della produzione annuale che è di circa 240 milioni di bottiglie di birra. La Heineken ha quindi invitato i consumatori brasiliani a non bere il prodotto interessato dal ritiro poiché la bevanda può contenere frammenti di vetro e il consumo può portare a lesioni. Allo stato attuale il richiamo interessa solo il Brasile e sembra non riguardare altri mercati.