Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna, 18 febbraio 2020, un avviso di richiamo per Crema Cacao marchio Cascina Fontanacervo, venduta in vasetti da 125 grammi ciascuno. Il lotto di produzione interessato dal richiamo è segnalato con il codice 28 FEB., prodotto da Società Agricola Fontana s.r.l. Il motivo del richiamo, in base quanto si legge sul modulo, è il seguente: “Rilevazione di un frammento di vetro all’interno di un vasetto appartenente al lotto richiamato“. Il prodotto, limitatamente al lotto in questione, è stato dunque ritirato dal mercato a scopo precauzionale.