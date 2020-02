Forte Garbino in Abruzzo: il tetto di una casa vola via sotto i colpi del vento [VIDEO]

La provincia di Teramo risulta tra le più colpite dai forti venti di Garbino che ieri, martedì 11 febbraio, hanno seminato danni e disagi in Abruzzo. La raffica di vento più forte ieri ha toccato i 206km/h sul Rifugio Franchetti, ma tutta la regione ha subito gli effetti del fortissimo vento. Sono stati necessari tantissimi interventi dei Vigili del Fuoco in tutto l’Abruzzo per rimuovere alberi e rami caduti, pali della luce abbattuti, tegole e insegne divelte e i detriti disseminate per le strade.

Un esempio della violenza del vento arriva proprio dalla provincia di Teramo, dove le forti raffiche hanno scoperchiato una casa. Nelle immagini del video seguente, si può vedere il tetto, già pesantemente danneggiato dalle raffiche, volare letteralmente via sotto la spinta del vento violento e incessante.

Tra i dati più rilevanti di ieri, ricordiamo: 193,1km/h a Campo Imperatore (2130m s.l.m.), 146,5km/h a Prati di Tivo (1450m s.l.m.), 122,3km/h a Monte Genzana (1980 s.l.m.), 107,8km/h a Isola del Gran Sasso (420 s.l.m.), 103km/h a Bisenti (246 s.l.m.), 97km/h a Chieti (330 s.l.m.), 94,9km/h a Lanciano (265 s.l.m.).