La nota catena di supermercati Coop ha pubblicato in data odierna, 20 febbraio 2020, un avviso di richiamo per uno dei suoi prodotti:si tratta di Gelato alla mandorla fior fiore Coop, vaschetta da 300g. Si è deciso di richiamare il prodotto a causa di allergeni non indicati in etichetta. In particolare il gelato potrebbe contenere tracce di soia, pericolosa per i soggetti allergici. “Informiamo i consumatori intolleranti alla soia che le scadenze indicate potrebbero contenere tracce di soia” si legge nell’avviso. Ecco i termini di conservazione dei lotti coinvolti:

05.2021

06.2021

09.2021

Coop ha già ritirato precauzionalmente il prodotto dalla vendita. “Invitiamo i Consumatori intolleranti che l’avessero acquistato a non utilizzare il prodotto e restituirlo al punto vendita per il rimborso. Per ulteriori informazioni è disponibile il Numero Verde 800-805580“, conclude l’avviso.