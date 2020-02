Germania, sale il livello del Reno dopo le piogge e la neve dei giorni scorsi: le città si preparano contro le inondazioni [FOTO]

Dopo le forti piogge e la neve in montagna dei giorni scorsi, il Reno ha rotto gli argini in diversi punti nella Renania Settentrionale-Westfalia e le città interessate dal suo passaggio stanno correndo ai ripari per evitare inondazioni (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). A Düsseldorf, è stata chiusa la porta del vecchio porto, che fa da collegamento con la città vecchia, per impedire che l’acqua del Reno scorra verso il centro. A Xanten, i campeggi sulle rive del Reno sono stati evacuati. A Leverkusen, il ponte navale dell’estuario di Wupperm sarà chiuso nel fine settimana. A Colonia-Rodenkirchen sono stati installati elementi mobili di protezione dalle inondazioni. A Duisburg, la porta Mariensperr nel porto interno è stata chiusa per proteggere il centro città.

Le dighe vengono controllate regolarmente e alcune strade di accesso sono bloccate. A Düsseldorf e Colonia, le navi possono navigare fino ad un massimo di 20 chilometri all’ora e al centro del fiume. Diversi traghetti hanno interrotto i loro servizi.

Secondo gli esperti, le inondazioni non saranno molto critiche. “Probabilmente non ci saranno grandi inondazioni“, ha detto un portavoce della società di drenaggio della città di Colonia. “Non è la quantità di acqua, è la velocità con cui l’acqua aumenta che è straordinaria“, dichiara Henning Werker, della società di drenaggio della città. È insolito che questa altezza raggiunga i 10 centimetri all’ora. “Questa è una velocità che abbiamo avuto solo durante l’alluvione estrema del 1993″, afferma l’esperto. In quell’occasione, il centro storico di Colonia si ritrovò sott’acqua.

All’inizio della prossima settimana, le società di drenaggio della città di Colonia prevedono una nuova ondata a causa del ritorno di forti precipitazioni nella sera di lunedì 10 febbraio. Tuttavia, probabilmente non pioverà a tal punto da far tornare il livello del Reno ai valori di questi giorni, secondo gli esperti del Servizio Meteorologico Tedesco.