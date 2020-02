Giornata nazionale contro lo spreco alimentare: “Ogni anno in Italia si sprecano 220t di cibo”

Ogni anno in Italia si sprecano 220 mila tonnellate di cibo: qualcosa come 65 kg di alimenti a testa che spesso nemmeno raggiungono le nostre tavole, ma rimangono sullo scaffale dei supermercati prima di finire direttamente nel bidone dell’umido. Un dato sconfortante che, in occasione della settima Giornata Nazionale di prevenzione dello Spreco Alimentare, invita a riflettere su quali soluzioni possano essere messe in campo per ridurre l’impatto del fenomeno.

Numerosi sono i progetti che si propongono di ottimizzare recupero e ridistribuzione delle eccedenze alimentari. Fra questi, diverse App permettono ai negozi al dettaglio di comunicare direttamente con i propri clienti abituali proponendo loro le offerte a miglior prezzo di fine giornata.

Myfoody è riuscita ad applicare questo concetto su dimensioni di scala decisamente più vasta arrivando a coinvolgere i marchi della grande distribuzione organizzata alimentare come LIDL Italia e Coop.

La startup, premiata da Federdistribuzione come miglior soluzione italiana per la lotta agli sprechi alimentari, ha dato vita ad un efficace sistema di circular economy che mette in contatto tra loro i due agenti principali della catena del food in città. Da un lato i punti vendita della GDO con prodotti provenienti da ogni parte del mondo, dall’altro i consumatori che ogni giorno vi fanno visita per fare la spesa.

Ispirandosi alla filosofia dello “zero waste”, l’App Myfoody (scaricabile gratuitamente per iOS e Android) permette agli utenti di conoscere quali alimenti, ormai prossimi alla data di scadenza e quindi destinati ad essere buttati, verranno messi in vendita dal supermercato a prezzo fortemente ribassato. Partendo dalla posizione conosciuta dell’utente (proximity marketing), l’App gli invia notifiche riguardanti i punti vendita a lui più vicini o già visitati in passato.

Con un network attuale di circa cento punti vendita partner presenti in Piemonte, Lazio, Lombardia ed Emilia-Romagna, e partnership con i grandi nomi della GDO come LIDL Italia e Coop, Myfoody punta a realizzare entro il 2020 la più importante community green food tech in Italia coinvolgendo circa 1000 punti vendita in tutte le principali città.Giornata nazionale contro lo spreco alimentare