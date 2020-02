Meteo, ieri il giorno di febbraio più caldo da 62 anni in Piemonte: record a Cumiana con +27,3°C, valori esagerati su tutta la Regione

Ieri, lunedì 3 febbraio 2020, è stato il giorno di febbraio più caldo degli ultimi 62 anni in Piemonte. Lo confermano ufficialmente i dati di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Ma il record non riguarda solo le massime, tra cui vengono segnalati i +27,3°C a Cumiana (Torino), +27°C nel centro del capoluogo piemontese. Anche le medie delle temperature in pianura sono state eccezionali: +22,3°C le massime (contro i +22,1°C registrati nel 2012, ma l’ultimo giorno del mese), +12,9°C le medie (+11,4°C altre due volte nell’ultimo decennio), +5°C le minime. Ha resistito, invece, il primato della media delle temperature massime calcolato su tutto il territorio regionale misurato il 27 febbraio 2019 con +17,2°C. Nella giornata di ieri è stato ‘soltanto’ di +17°C. Nel 25% delle stazioni Meteo di Arpa Piemonte è stato registrato il nuovo record di temperatura massima per il mese di febbraio.