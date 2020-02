Roma, 14 feb. (Adnkronos) – Come si andrà avanti adesso? “Qui ci sarà sempre un atteggiamento aperto al dialogo e al confronto, e di umiltà nel confronto. Qui non c’è la presunzione di essere depositari della verità, è questo nasce anche da una mia convinzione morale”. Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.