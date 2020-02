Governo: Renzi ‘attende’ Conte, no ultimatum ma dipende da premier/Adnkronos

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – Matteo Renzi mette sul tavolo 4 temi e la possibilità di un passo indietro di Italia Viva dalla maggioranza. Il leader di Iv, via Facebook, perimetra così il campo del confronto con il premier Giuseppe Conte a metà della prossima settimana. L’addio viene messo in conto. Ma da Italia Viva non viene dato -ancora- per certo. “Avete letto il post di Matteo? Vi pare un ultimatum? Parliamo di giustizia giusta, di modifica e non di cancellazione del reddito… Mettiamo al primo punto Italia Shock, perché dovrebbero dirci di no su una proposta del genere?”, si dice in Iv.

Insomma, se ci sarà la rottura -è il messaggio da Iv- non sarà per colpa di Renzi, ma dell’indisponibilità del premier e dei partner di governo. “Se il Premier riterrà che su queste cose si possa trovare un buon compromesso, noi ci saremo. Se il Premier riterrà di respingere le nostre idee, faremo senza polemiche un passo indietro, magari a beneficio dei cd. responsabili”.

I responsabili, ecco. In Iv sono convinti che i 15 senatori necessari per sostituirli non ci siano. “Dei nostri non si muove nessuno, al massimo uno o due… Dovrebbero venire da Forza Italia e, per quanto ne sappiamo, Berlusconi non è affatto d’accordo sull’ipotesi di fare la stampella a Conte”.