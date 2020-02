Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Più ci attaccano, più capiscono chi siamo. Persone per bene, che non sono in vendita. E che possono rinunciare domattina a un incarico di Governo in nome di un’idea. Non sono mai stato così felice della bellissima comunità di donne e uomini di Italia Viva come in questa settimana”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews.