Gran Bretagna, la tempesta Ciara rischia di essere la peggiore del secolo: piogge torrenziali e venti oltre 90 miglia l’ora [VIDEO]

La tempesta Ciara rischia di essere la peggiore del secolo, ha dichiarato il Met Office in Gran Bretagna. Le piogge torrenziali e i venti ad oltre 90 miglia all’ora stanno attanagliando l’Europa Nord Occidentale.

Avvisi meteorologici sono stati emessi per tutta la Gran Bretagna, tra raffiche molto forti e il rischio di inondazioni. Le compagnie ferroviarie in Inghilterra, Scozia e Galles hanno invitato i passeggeri a non viaggiare e affermano che opereranno orari ridotti e limiti di velocità per tutto il giorno.