Gusti.a.Mo20: l’edizione 2020 dedicata alla storia del cibo modenese

Sarà dedicata alla storia del cibo modenese l’edizione di Gusti.a.Mo20, la manifestazione organizzata da Piacere Modena in collaborazione con il Comune di Modena e con il patrocinio della Provincia di Modena, della Regione Emilia Romagna e della Camera di Commercio di Modena, che viene presentata in anteprima alla BIT di Milano, la Borsa Internazionale del Turismo.

Dopo aver dedicato le precedenti edizioni al connubio tra cibo, cultura e territorio (2016), tra cibo e arte (2017), tra cibo e motori (2018) e cibo e musica(2019), quest’anno l’elemento di eccellenza da valorizzare è proprio la storicità delle produzioni e il ruolo del cibo nella storia. Elemento che rappresenterà altresì il filo conduttore su cui si svolgeranno tutte le iniziative in programma per il fine settimana più gustoso dell’anno nella Food Valley per eccellenza: con 24 prodotti a denominazione di origine, Modena si conferma la prima provincia italiana per prodotti DOP e IGP registrati e, se molti prodotti raccontano origini relativamente recenti, altri possono vantare un vero e proprio patrimonio storico di conoscenza, tramandato tra le generazioni.

Le date dell’edizione 2020 sono già note: da venerdì 9 a domenica 11 ottobre, così come note sono le realtà che aderiscono anche quest’anno al progetto diPiacere Modena: Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP, il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano DOP, il Consorzio del Prosciutto di Modena DOP, il Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena DOP, il Consorzio Marchio Storico dei Lambruschi Modenesi DOP, il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena IGP, il Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP, il Consorzio Ciliegia di Vignola IGP, il Consorzio Produttori Amarene Brusche di Modena, Modena a Tavola Consorzio di Ristoranti, Modenatur Incoming Tour operator & DMC e Tradizione e Sapori di Modena.

L’inaugurazione prevista per venerdì 9 ottobre coinciderà anche quest’anno con un talk show tematico con ospiti illustri e che sarà seguito da una rappresentazione teatrale – curata da Koinè – dedicata alle eccellenze enogastronomiche modenesi ed al loro rapporto con il territorio.

Sabato 10 la festa si apre alla città con le attività di gusto ed arte in Piazza Roma, che andranno avanti dalle 10 alle 19. Degustazioni teatralizzate dei prodotti DOP e IGP di Modena e una pièce teatrale dedicata al Duomo di Modena Patrimonio Unesco a cura di Koinè, laboratori per famiglie, show cooking con gli chef del Consorzio Modena a Tavola, un viaggio evocativo tra suoni e oggetti del passato e gustosi assaggi per ripercorrere il ritmo delle stagioni nella Pianura Padana o ancora rappresentazioni teatrali immersive per bambini, laboratori e degustazioni del Tortellino tradizionale a cura delle Sfogline dell’Associazione La San Nicola di Castelfranco Emilia. A chiudere le attività della seconda giornata di Gusti.a.Mo20 sarà ancora una volta l’aperitivo in musica, con i panini sfiziosi con le eccellenze del territorio di Daniele Reponi ed i cocktail show dei bartender che realizzeranno drink utilizzando l’Aceto Balsamico di Modena IGP ed il Lambrusco DOP, accompagnati da un sottofondo musicale.

Domenica 11 ottobre, Gusti.a.Mo20 prosegue nelle aziende consorziate e nei musei aperti in Provincia, per far conoscere – attraverso visite guidate nei luoghi di produzione e degustazioni – in prima persona le origini geografiche e storiche dei prodotti che contribuiscono a rendere la città di Modena e la Regione Emilia-Romagna più in generale, aree ad alta vocazione food.