Il Coronavirus continua a fare vittime in Iran, i casi di contagio salgono a 245

Il nuovo Coronavirus continua a fare vittime in Iran: sarebbero ormai 26 i morti, secondo l’ultimo bilancio confermato dal Ministero della Sanità di Teheran.

I casi di contagio sono 245.

Gli ultimi dati sono stati forniti dal portavoce del dicastero, Kianush Jahanpour, riportati da Press Tv.

Le autorità di Teheran invitano gli iraniani a evitare “spostamenti non necessari” all’interno del Paese. In dichiarazioni trasmesse da Press Tv il portavoce del Ministero della Sanità di Teheran ha sottolineato come sia “molto importante il contributo della popolazione” per sconfiggere il Covid-19 e ha aggiunto: “Innanzitutto, vanno ridotti o annullati gli spostamenti non essenziali all’interno delle città o tra le città“.