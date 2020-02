Il Coronavirus fa cambiare idea anche ai free-vax: “Ben venga il vaccino, non siamo preparati a una pandemia”

“Ben venga il vaccino per il Covid 19“. Ad affermarlo è stato inaspettatamente un ‘free vax’ convinto, che ha sempre combattuto contro l’obbligatorietà dei vaccini. Interpellato dell’Adnkronos, il grillino Davide Barillari, consigliere regionale del Lazio, si dichiara a favore del vaccino. “Nessuno del M5S – sottolinea – ha contestato il tema della vaccinazione in generale, la vera questione è l’obbligatorietà rispetto ad altri Paesi“. Ma il Coronavirus è un caso a parte secondo Barillari. “Covid 19 è un tema diverso, quando il vaccino arriverà sarà un bene. E comunque la mia non è una polemica ‘vaccini sì o no’. E’ diverso il contesto, lo scenario. In passato contestavo la sicurezza di fare tutti i vaccini insieme” ma “non ho mai contestato il vaccino anti influenzale. Ben venga il vaccino per il Coronavirus anche se sarà pronto tra diversi mesi”. Per il consigliere “non siamo preparati a gestire la pandemia. L’emergenza è fuori controllo. Ho preparato 20 domande, che presenterò in Consiglio regionale: le nostre strutture – insiste Barillari – non sono preparate, gli operatori non sono formati, il materiale non è sufficiente”.