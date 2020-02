Il delirio da coronavirus dilaga: dagli USA arriva la ‘cura miracolosa’ degli anti-vaccinisti a base di candeggina

Nel momento in cui scriviamo i casi confermati di coronavirus nel mondo sono 14.628, per un totale di 305 morti, ma anche molti pazienti guariti. E chissà quanti hanno contratto il virus ma non hanno manifestato sintomi preoccupanti, se non quelli di una quasi ordinaria influenza. L’epidemia è seria, non di certo da sottovalutare, ma l’allarmismo che si è venuto a creare intorno al virus partito dalla Cina e diffusosi in altri 26 Paesi del mondo risulta eccessivo se non dannoso.

Consigli errati dati da non esperti, corsa ai ripari acquistando mascherine anche quando non serve, pronto soccorso presi d’assalto per normali influenze: è il caos. E in tutto questo disordine non poteva mancare anche la cura miracolosa. Arrivano dagli Usa i sostenitori della teoria del complotto QAnon, che esortano a bere la MMS (Miracle Mineral Solution), ovvero un detergente americano a base di candeggina e diventato all’improvviso una “cura miracolosa” tra gli anti-vaccinisti per evitare il contagio.

In base a quanto si legge sul Daily Beast, i sostenitori di QAnon, teoria del complotto secondo cui Trump sta combattendo una guerra segreta contro il Partito Democratico nel quale militano solo pedofili, hanno diffuso via Twitter il consiglio della candeggina come “cura” per il coronavirus. E sull’origine del virus che ne pensano? Ovvio: è tutto architettato da poteri oscuri per ridurre la popolazione mondiale. La candeggina, in questo contesto, sarebbe l’unica a poter proteggere l’umanità dalla malattia.

L’ingrediente principale del composto ‘miracoloso’ è il clorito di sodio che mescolato con un acido citrico che funge da “attivatore”, come ad esempio il succo di limone, crea il diossido di cloro, ovvero un tipo di candeggina. Se ingerito in grandi quantità, secondo le indicazioni della Food and Drug Administration, la miscela può causare vomito, diarrea, disidratazione e cedimento del fegato.

Ma non è la prima volta che la MMS sbarca sui social come una cura miracolosa: è stata consigliata per malaria e HIV, ma anche per curare lo spettro autistico nei bambini. Ovviamente la cura in questione si commenta da sé, tanto che YouTube ha persino deciso di limitare i video in cui la si promuoveva. Come si suol dire “la mamma degli imbecilli è sempre incinta”, ma purtroppo per l’imbecillità non c’è candeggina miracolosa che tenga.