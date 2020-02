Il meraviglioso spettacolo degli altostrati iridescenti: lo straordinario effetto delle nubi colorate [GALLERY]

Riceviamo e pubblichiamo una straordinaria gallery di foto scattate ieri, 13 febbraio, in montagna, nel bergamasco. “Grazie ad una giornata tersa e scintillante e ad un veloce strato di altocumuli e cirrostrati – scrive il nostro lettore Fulvio C. Spreafico – che passando davanti al sole, ha scomposto lo spettro solare nei principali colori dell’arcobaleno, grazie alle forme geometriche dei cristalli in esse contenuti! L’effetto è spettacolare, almeno per me! Difficilmente ne ho viste di nubi così colorate”.