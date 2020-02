Il terremoto di oggi pomeriggio in Calabria: 6° grado Mercalli a Cosenza e Rende, avvertito fino a Napoli e Messina

Scene di panico oggi pomeriggio a Cosenza e Rende per la scossa di terremoto di magnitudo 4.4 che ha provocato un risentimento sismico del 6° grado Mercalli nel capoluogo silano (dati certificati INGV). Molta paura e tanta gente in strada nella Città dei Bruzi per il terremoto che si è verificato alle 17:03. “Si è sentito un boato, come un’esplosione, il rumore dei vetri che tremavano, il palazzo ondeggiava. E’ durato poco, ma è stato terribile“, raccontano alcuni testimoni. Evacuati uffici pubblici, banche e le scuole dove erano in corso attività didattiche pomeridiane. Numerose sono state le chiamate ai Vigili del fuoco per la richiesta di sopralluoghi. Il Sindaco Occhiuto ha spiegato che “Al momento non risultano danni. Sto uscendo per recarmi nel centro storico della città per capire se ci sono problemi. Ero al Comune quando c’è stata la scossa, molta gente si è precipitata per strada. C’è un po’ di panico, perché il sisma è stato forte ed è stato registrato a 10 chilometri di profondità con epicentro qui vicino, dove si trova una delle colline di Cosenza, zona Zumpano e Rende“. Protezione Civile e Vigili del Fuoco stanno verificando l’eventualità di danni, crolli o crepe nelle abitazioni.

La scala Mercalli (ancora molto utilizzata in ambito scientifico, a differenza di quanto molti erroneamente ritengono) non misura l’intensità del terremoto, ma i suoi effetti sul territorio, quindi lo stesso sisma di data magnitudo ha un differente grado Mercalli in base alle zone più o meno vicine all’epicentro e agli effetti del sisma sui territori. Non è una misurazione alternativa a quella della scala Richter (che misura l’intensità del sisma), ma complementare e altrettanto importante. Il 6° grado della scala Mercalli, misurato per quest’episodio a Rende e Cosenza, significa che la scossa è classificata come “forte“, cioè ha provocato “Qualche leggera lesione negli edifici e finestre in frantumi“.

La scossa, come possiamo osservare nelle mappe a corredo dell’articolo, è stata avvertita in gran parte del Sud Italia, fino a Napoli a Nord e fino a Messina a Sud, ovviamente con un risentimento sismico sempre più basso man mano che ci si allontanava dall’epicentro. A Napoli e Messina, infatti, l’hanno avvertita in pochi ai piani alti delle abitazioni, a differenza della Valle del Crati dove l’hanno sentita distintamente tutti, anche coloro che si trovavano in giro a piedi.

Pochi minuti prima della scossa, se n’era verificata un’altra nei pressi del vulcano sommerso nel Tirreno, il famigerato Marsili: