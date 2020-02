Il Veicolo Spaziale Cygnus in viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale

Il veicolo spaziale Cygnus, destinato per il trasporto cargo alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), è stato lanciato con successo a bordo del vettore Antares dalla base di Wallops, in Virginia. Cygnus è composto da due sezioni principali: il modulo di servizio di Northrop Grumman Innovation Systems (precedentemente Orbital ATK) e il modulo di carico pressurizzato (Pressurized Cargo Module PCM), sviluppato e costruito da Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33 %). Si tratta della tredicesima missione operativa di Cygnus.

Il veicolo di rifornimento Cygnus è stato progettato per trasportare il prezioso carico che permette il lavoro e la vita sulla ISS, tra cui cibo, ossigeno, acqua, esperimenti scientifici, rifornimenti per l’equipaggio e pezzi di ricambio ed è elemento fondamentale per gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dal 2013. Dalla fine del 2015, la configurazione si è evoluta con un design più avanzato in grado di supportare un maggior peso e volume del carico utile: fino a 3750 kg a partire dal PCM12.

Space for life. La vita nello spazio

A bordo di Cygnus c’è il Mobile SpaceLab, una struttura per la coltura di tessuti e cellule, Plant Habitat-02, che coltiverà i ravanelli all’interno dell’Advanced Plant Habitat come esempio di pianta nutriente e commestibile. Il carico contiene anche lo Spacecraft Fire Experiment-IV (Saffire-IV), che utilizzerà il modulo di rifornimento Cygnus, una volta che quest’ultimo avrà lasciato la stazione spaziale, per testare l’infiammabilità di diversi materiali in differenti condizioni ambientali. Tale esperimento è fondamentale per lo sviluppo di materiali resistenti e misure per la prevenzione degli incendi.

Sebbene affascinante, lo spazio è un ambiente molto ostile. L’umanità esorta a esplorarlo, cercando di spingere i confini della conoscenza scientifica e tecnica. Imparare dallo spazio e comprendere il nostro ambiente ci permette di migliorare l’esistenza sulla Terra. L’esplorazione umana dello spazio ci ha permesso di migliorare le tecnologie esistenti e crearne di nuove: l’importanza vitale di Cygnus risiede proprio qui. Consentendo agli astronauti di ricevere tutti i rifornimenti e le attrezzature necessarie, la vita e il lavoro in ambiente così remoto diventa possibile, consentendogli di completare la loro missione. Le missioni, gestite dagli astronauti in collaborazione con agenzie spaziali, laboratori, industrie e organizzazioni scientifiche, contribuiscono sicuramente a migliorare la vita sulla Terra, anticipando le principali tappe dell’esplorazione spaziale o dell’esplorazione umana di Marte.

Cygnus: una storia di successo di 10 anni con Northrop Grumman

Thales Alenia Space ha fornito moduli a Northrop Grumman sin dall’inizio del programma Cygnus. Il primo contratto nel 2009 prevedeva nove moduli, mentre un secondo contratto nel 2016 ne ha aggiunti altri nove. Tredici moduli operativi, più un modulo dimostrativo, sono stati lanciati fino ad oggi, quattro nella versione originale e dieci nella versione potenziata. Thales Alenia Space ha fornito oltre il 50% dei moduli pressurizzati della Stazione Spaziale Interna, inclusi i Nodi 2 e 3, il Modulo Multiuso (Multipurpose Module MMP), i Moduli Logistici Multiuso (Multipurpose Logistics Modules MPLM), la Cupola, la struttura del laboratorio Columbus, il modulo cargo pressurizzato per le navi di rifornimento ATV e la struttura per l’airlock commerciale Bishop di NanoRacks.

Pionieri del futuro dell’esplorazione spaziale

Questo lancio conferma ulteriormente il contributo costante di Thales Alenia Space al successo delle missioni Cygnus e la capacità di supportare future missioni di esplorazione spaziale, portando la sua esperienza per espandere le frontiere della conoscenza. Attraverso le competenze in materia di infrastrutture orbitali e grazie al lavoro svolto su soluzioni innovative, compresi i veicoli riutilizzabili per il trasporto spaziale, Thales Alenia Space disegna il futuro dell’esplorazione spaziale.