“Impossibile contenere il Coronavirus”: l’epidemia sta entrando in una nuova fase, siamo a un passo dalla pandemia

Secondo molti virologi ed epidemiologi, intervistati da Science e Nature, è ormai certo che l’epidemia del nuovo Coronavirus stia entrando in una nuova fase: potrebbe essere a un passo dalla pandemia, ma occorre rispondere ad alcune domande importanti, e cioè se i bambini sono suscettibili all’infezione e se la trasmettono allo stesso tasso degli adulti. “L’identificazione di casi precedentemente non riconosciuti in gran numero in Iran e Italia, oltre che Corea del Sud, ci mostra che è impossibile contenere il Coronavirus“, spiega su Nature Ben Cowling, epidemiologo dell’università di Hong Kong.

“Qualsiasi cosa dica l’OMS, io penso che le condizioni epidemiologiche per una pandemia ci sono,” afferma Marc Lipsitch, dell’università di Harvard.

Secondo Christopher Dye, dell’università di Oxford, la finestra di contenimento del virus è quasi ormai chiusa, e il virus si diffonderà largamente fuori dalla Cina.