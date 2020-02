In un gruppo di virus mai visti l’anello mancante fra vita e non vita

Si trova in un grande gruppo di virus mai visti e presenti in tutta la Terra l’anello mancante fra il momento vivente e quello non vivente. La scoperta, pubblicata sulla rivista Nature, per la prima volta dissolve il confine che finora ha separato parassiti simili a macchine come i virus dagli organismi viventi; potrebbe inoltre fornire nuove armi al servizio della medicina del futuro.

I virus mai visti, molto più grandi di quelli finora noti, sono stati individuati dal gruppo dell’Universita’ della California a Berkeley guidato da Jill Banfield con Basem Al-Shayeb, in collaborazione con Canada, Danimarca e Giappone. Sono stati individuati nell’ambito della piu’ vasta ricerca sui microrganismi del pianeta, che ha passato in rassegna 30 ambienti: dalle sorgenti tibetane agli ospedali, dagli oceani e il sottosuolo alle donne in gravidanza.