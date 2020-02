Inaugurato il nuovo quartier generale dell’Agenzia Spaziale australiana

Il nuovo quartier generale dell’Agenzia Spaziale australiana è stato inaugurato: il primo ministro Scott Morrison, presente all’evento ad Adelaide, ha descritto la nuova base come “componente centrale della visione dell’Australia come parte di rilievo nella crescente economia spaziale“, aggiungendo che l’Agenzia offrirà alle imprese locali opportunità per trarre vantaggio dalla partecipazione australiana ai piani della NASA per lanciare missioni umane su Marte.

La direttrice Megan Clark ha spiegato che il nuovo quartier generale includerà dal prossimo anno un centro di controllo delle missioni, specializzato in satelliti, che consentirà una collaborazione con altre agenzie spaziali.

Il quartiere tecnologico del centro ospiterà, oltre alle sedi dell’ente nazionale di ricerca Csiro e del consorzio SmartSat CRC, anche l’italiana Sitael, la maggiore compagnia spaziale privata in Italia, leader nel settore dei piccoli satelliti.