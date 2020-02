Incendi Perugia, fiamme in un capannone agricolo: molti animali morti

Grande incendio in un capannone agricolo della provincia di Perugia. Molti capi di bestiame sono morti in seguito al rogo verificatasi nella zona di Cannara. Le fiamme si sono propagate alle 19,30 circa di venerdi’. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con squadre da Foligno e Assisi, con due autobotti in supporto.

All’interno del capannone si trovavano numerosi capi di bestiame, attrezzature agricole, paglia e fieno. Gli animali – riferiscono i vigili – come detto, non e’ stato possibile salvarli. Intervento si protrarra’ durante la notte. Sulle cause dell’accaduto sono in corso accertamenti.