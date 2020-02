Incendi “senza precedenti” in Australia: bruciato un quinto delle foreste

Secondo una ricerca della Western Sydney University pubblicata in un’edizione speciale della rivista Nature Climate Change, gli incendi che hanno colpito l’Australia nei mesi scorsi sono “globalmente senza precedenti” e hanno incenerito oltre un quinto delle foreste, nel bel mezzo di una siccità mai registrata prima, legata a sua volta ai cambiamenti climatici.

I roghi negli stati sudorientali del Paese, New South Wales e Victoria, hanno distrutto circa 5,8 milioni di ettari di foreste di latifoglie: sono stati di maggiori dimensioni di qualunque incendio registrato nel Paese dall’inizio dell’insediamento europeo 230 anni fa, e molto più estesi di simili incendi di foreste nel mondo, in almeno gli ultimi vent’anni.