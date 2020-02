Fiamme in una cartiera a Pomezia. L’incendio si è sviluppato in un capannone di 7.000 metri quadri, verso le 8.30 di questa mattina. Nessuno degli operai che in quel momento erano al lavoro sarebbe rimasto ferito. Sul posto tre squadre dei Vigili del Fuoco che hanno evitato il propagarsi delle fiamme e i carabinieri di Pomezia. Secondo una prima ricostruzione il rogo potrebbe essere stato causato da un cortocircuito di un macchinario.