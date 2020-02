Abruzzo, si stacca pezzo intonaco in aula a Ortona: nessun ferito

Paura, ma fortunatamente nessun ferito, oggi, nella scuola secondaria di primo grado del comprensivo ‘F.P. Tosti’ di Ortona, dove si è staccata una piccola parte di intonaco all’angolo di una prima classe.

Sul posto, insieme ai tecnici che hanno effettuato un sopralluogo, sono intervenuti il sindaco, Leo Castiglione, gli assessori Cristiana Canosa e Ilaria Ortolano e il geometra Americo Di Nicolantonio. Non si esclude che il distacco possa essere stato provocato da un infiltrazione. Domani le lezioni nella scuola si terranno regolarmente, anche se quattro aule al secondo piano, compresa quella in cui è avvenuto il distacco, resteranno chiuse per consentire le verifiche. Gli alunni sono stati trasferiti in altre aule al piano sovrastante.

Il Comune ha dato incarico a una ditta per i lavori di ripristino. La ‘Tosti’ è destinataria di una finanziamento di 600.000 euro per lavori di adeguamento sismico ed e’ in fase di redazione il progetto esecutivo.