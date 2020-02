Please wait...

No votes yet.

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating

Incidente sulle nevi della Val Bognanco : un uomo è precipitato in un canalone durante un’escursione. Il 50enne è stato prima soccorso dai compagni di gita e poi recuperato dall’eliambulanza del 118 e trasferito in codice giallo al San Biagio di Domodossola.

article

1389566

MeteoWeb

Incidenti in Montagna: escursionista cade in canalone in Val Bognanco, recuperato

Incidente sulle nevi della Val Bognanco: un uomo è precipitato in un canalone durante…

http://www.meteoweb.eu/2020/02/incidenti-montagna-escursionista-cade-canalone-recuperato/1389566/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2016/03/eliambulanza3-620x264.jpg

incidenti montagna

NEWS