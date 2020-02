Incidenti in Montagna: un morto e un ferito in Svizzera

Due incidenti separati, quasi simultanei, sui pendii dell’Albristhore, sopra Lenk (Berna), nel primo pomeriggio di ieri: un uomo è morto e un altro è rimasto gravemente ferito, secondo quanto riferito da polizia e ministero pubblico regionale dell’Oberland bernese in una nota.

La segnalazione dei due incidenti, avvenuti in un intervallo di dieci minuti, è giunta poco prima delle 13:50.

Secondo le prime informazioni, entrambi gli escursionisti sarebbero scivolati mentre scendevano al piano: un 48enne svizzero domiciliato nel canton Friburgo è morto sul posto, mentre il secondo, gravemente ferito, è stato elitrasportato in ospedale.