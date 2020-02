Incidenti in Montagna: recuperato escursionista infortunato nel Vallone Sellery

Conclusa nella notte un’operazione condotta dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese per recuperare un escursionista infortunato nei pressi del Forte San Moritio, nel Vallone del Sellery, comune di Coazze (Torino).

nel tardo pomeriggio di ieri di ieri l’uomo, sceso dal rifugio Fontana Mura, è scivolato sul ghiaccio procurandosi un importante trauma facciale. Raggiunto dai soccorritori, è stato stabilizzato con l’uso del materassino a depressione e caricato sul taboga per il trasporto a valle: nei pressi dell’Alpe Sellery inferiore l’uomo è stato caricato su un mezzo fuoristrada del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e condotto a Forno di Coazze dove è giunta l’auto ambulanza per l’ospedalizzazione.