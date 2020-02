Influenza: quest’anno “tra 6 e 7 milioni di casi, ma il picco è passato”

“Negli ultimi 2 anni abbiamo avuto dei picchi influenzali molto elevati, con più di 8 milioni di casi l’anno. Quest’anno, dopo un inizio in linea con gli anni precedenti, i dati registrano un rallentamento, dovremmo arrivare tra i 6 e i 7 milioni di casi ma il picco è passato. E questo è un bene per poter evitare confusioni con i possibili contagi di coronavirus che hanno sintomi in alcuni casi simili all’influenza ma con incidenza maggiore di polmoniti“: lo ha dichiarato, nel corso del Flu Summit 2020, il direttore del dipartimento malattie infettive nell’Istituto Superiore di Sanità, Giovanni Rezza.