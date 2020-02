Influenza: vicini al picco, 795mila casi in una settimana

Il picco epidemico stagionale dell’influenza si avvicina: il numero di casi stimati in questa settimana è pari a circa 795.000, per un totale, dall’inizio della sorveglianza, di circa 4.266.000 casi in Italia.

Secondo l’ultimo aggiornamento del bollettino Influnet dell’Istituto Superiore di Sanità, Valle D’Aosta, Lombardia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise e Basilicata le regioni maggiormente colpite.

L’ISS precisa che “il livello di incidenza dei casi di sindrome simil-influenzale raggiunto si colloca, per ora, all’interno della soglia di intensità media“.

L’incidenza totale è pari a 13,2 casi per mille assistiti.