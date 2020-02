Meteo, inizio di Febbraio shock in Europa: è primavera con +26°C in Spagna, +22°C nel Mediterraneo e nei Balcani [DATI e MAPPE]

Meteo – Febbraio è iniziato all’insegna del super caldo in Europa. Già dall’1 febbraio molte località del Mediterraneo e dei Balcani hanno superato i +20°C, parti dell’Europa centrale si sono spinte oltre i +15°C e la Scandinavia meridionale ha raggiunto +11°C. Sulla Spagna sembra essere esplosa la primavera con temperature fino a +26°C!

Dopo un sabato molto caldo, anche ieri, domenica 2 febbraio, si è rilevata un’altra giornata eccezionalmente calda sulla metà meridionale dell’Europa. Sulla Penisola Iberica le temperature sono schizzate fino a +23-26°C. Secchi venti di fohen dai Pirenei hanno prodotto temperature molto alte nella Francia meridionale e sudoccidentale, fino a +25°C. Temperature simili nella Spagna settentrionale. Ma anche in Italia le condizioni erano spiccatamente primaverili: Sardegna e Sicilia hanno raggiunto +19-21°C, così come la Corsica, mentre i Balcani hanno registrato temperature di +18-20°C. Inghilterra, Francia settentrionale e Benelux hanno raggiunto temperature di +10-15°C. I Paesi dei Balcani settentrionali hanno toccato i +20,6°C a Banja Luka (Bosnia Erzegovina), +19°C a Karlvac (Croazia), +18°C a Crnomelj (Slovenia), +17°C a Baja (Ungheria). Segnaliamo anche i +16,1°C a Eisenstadt (Austria). Per tutti i dati e le mappe, vedi gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo.

Anche oggi, lunedì 3 febbraio, sarà una giornata all’insegna del super caldo sull’Europa centro-meridionale e sui Balcani e parzialmente anche domani, prima che una massa d’aria più fredda riporti l’inverno con freddo e neve sui Balcani e sull’Italia a metà settimana.