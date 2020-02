Innovativa cella ‘tandem’: tecnologia made in Italy per un super fotovoltaico solare

Un gruppo tutto italiano composto da ricercatori Enea del Laboratorio di tecnologie fotovoltaiche, università di Roma Tor Vergata, l’Iit (l’Istituto italiano di Tecnologia) ha messo a punto un’innovativa cella solare ‘tandem’ con un’efficienza record, superiore al 26%. I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista internazionale Joule. Si tratta – viene spiegato – di due celle solari accoppiate meccanicamente una sull’altra in modo da lavorare in tandem; la cella frontale, a base di perovskite, opportunamente dimensionata, converte la luce blu e verde dello spettro solare, lasciando passare la luce solare rossa ed infrarossa verso la cella posteriore realizzata in silicio.

“La combinazione dei due materiali massimizza l’assorbimento dei raggi solari e produce un’elevata foto-tensione, pari alla somma delle tensioni generate dalle due singole celle – rileva Mario Tucci, responsabile del Laboratorio tecnologie fotovoltaiche dell’Enea – producendo in questo modo una maggiore efficienza rispetto ad una singola cella solare“. Due gli elementi chiave: il grafene ha migliorato le prestazioni nella cella in perovskite; l’eterogiunzione con film amorfi nella cella posteriore in silicio ha consentito di aumentarne la tensione. Finora è stata ottenuta “l’efficienza record del 26,3%, ma l’obiettivo è di superare il 30%“.