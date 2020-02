Le inondazioni a causa del fiume Aire continuano a causare danni nell’East Yorkshire, in Inghilterra. Le proprietà sono state allagate in parte della contea (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). I servizi di emergenza rimangono nelle città di Snaith ed East Cowick, dopo l’evacuazione di oltre 60 case. Nelle immagini, si vedono i residenti che cercano di aumentare le difese con sacchi di sabbia per proteggere case e aziende dalle inondazioni. I residenti sono stati avvisati che i disagi potrebbero durare giorni. La prossima tempesta, Jorge, porterà ulteriori piogge intense nel corso del weekend.