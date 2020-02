L’UGIC – Unione Giovani Italo-Cinesi – ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un commovente video diventato virale in poche ore. “IO non sono un VIRUS– si legge nel post a corredo del video – sono un essere UMANO.

Liberami dal pregiudizio“. La frase, ripetuta in cinese e in inglese sta diventando un vero e proprio motto. “Dopo i tanti fatti di cronaca di discriminazione e di pregiudizio in tutto il mondo verso i cinesi, Massimiliano, un ragazzo italo cinese cresciuto in Italia ha voluto fare un esperimento – scrivono gli autori del post – . Un appello all’umanità delle persone, per comunicare che in questo mondo siamo tutti uguali e soprattutto compagni dello stesso viaggio chiamato VITA! Il virus che fa veramente paura in questo momento non è il coronavirus, ma il pregiudizio che c’è nell’aria. Allontanate il coronavirus ma non le persone! Il pregiudizio è figlio dell’ignoranza. Prejudice is the child of ignorance (William Hazlitt). Forza Wuhan – Forza Cina. Da un’idea di: Francesco Xia; Massimiliano Martigli Jiang. Video maker: Irene Saccenti. Aiutante: Silvia Mignanti”.