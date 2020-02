Italia-Cina: domani concerto al Quirinale con Mattarella per anno cultura

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – Nell’ambito delle iniziative per l’anno della Cultura e del turismo Italia-Cina 2020, inaugurato il 21 gennaio scorso dal ministro per i Beni culturali, Dario Franceschini, e dall’omologo della Repubblica popolare cinese, Luo Shugang, domani, alle 18, si terrà un concerto nella Cappella Paolina del Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un evento, come detto, che rientra tra quelli previsti in calendario, ma che rappresenterà un’ulteriore occasione per ribadire l’amicizia tra i due popoli, come più volte sottolineato negli ultimi giorni dal Capo dello Stato.