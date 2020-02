Italia-Francia: Conte, ‘insieme per Ue più forte nel mondo’

Napoli, 27 feb. (Adnkronos) – Con la Francia “siamo paesi amici e abbiamo storici legami”, “siamo a lavoro con l’obiettivo comune di un Ue e un mondo più sicuri e prosperi. Abbiamo passato in rassegna le varie sfide che ci attendono e condiviso l’impegno a vincerle insieme, uniti per affrontarle al meglio. Vogliono lavorare insieme per un Europa più solidale, più sociale e più forte nel mondo”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Reale con il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron.