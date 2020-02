La caratteristica principale del Coronavirus? “Genera muco molto appiccicoso nelle vie aeree”

Il nuovo coronavirus avrebbe una caratteristica principale: il rinomato pneumologo cinese Zhong Nanshan ha rivelato durante una conferenza stampa oggi a Guangzhou che i pazienti presentano una grande quantità di muco molto appiccicoso nelle piccole vie respiratorie.

Zhong ha precisato che l’ostruzione delle vie aeree può portare a infezioni secondarie.

Il tasso di mortalità tra i pazienti gravemente malati a Wuhan, l’epicentro dell’epidemia, è vicino al 60%, ha spiegato Zhong, aggiungendo che gli esperti stanno cercando soluzioni all’ipossia, e alcuni nuovi metodi si sono dimostrati efficaci nell’alleviare le difficoltà respiratorie dei pazienti di Wuhan.

Riferendosi alla notizia secondo cui alcuni pazienti dimessi dall’ospedale dopo la guarigione iniziale sono risultati positivi al coronavirus per la seconda volta, Zhong ha affermato che il COVID-19 è una nuova malattia infettiva, il cui decorso non è ancora noto: “Al momento non possiamo trarre una conclusione assoluta e dobbiamo seguire da vicino il suo sviluppo. Ma secondo le leggi dei microrganismi, quelli con abbastanza anticorpi non saranno più infettati“.