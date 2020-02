Roma, 23 feb. (Adnkronos) – Lunedì 24 febbraio, alle ore 13.30, la commissione Lavoro della Camera svolge l’audizione di rappresentanti dell’associazione Comma 2, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge recanti disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.