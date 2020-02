Le Dimore Storiche in mostra alla BIT di Milano

L’Associazione Dimore Storiche Italiane – A.D.S.I., che riunisce i proprietari di dimore storiche di tutta Italia, partecipa per la prima volta alla Borsa Internazionale del Turismo – BIT, la storica manifestazione che dal 1980 porta nel capoluogo lombardo operatori turistici e viaggiatori da tutto il mondo.

A.D.S.I. è presente con un proprio spazio all’interno dello stand della Regione Lombardia dove sono presentate 44 dimore storiche, aderenti alla Sezione ADSI Lombardia, aperte al pubblico per soggiorni, visite, eventi privati e di lavoro, e situate nelle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese.

Per l’occasione sono anche illustrate 8 proposte di viaggi unici nelle più belle dimore lombarde, con possibilità di pranzi o cene in cornici esclusive, all’interno di dimore private, aperte eccezionalmente per l’occasione, offrendo un’esperienza unica, immersa nel patrimonio artistico e culturale locale.

La crescente domanda di turismo esperienziale trova, nelle dimore storiche, l’occasione di vivere la memoria del nostro passato culturale in un’atmosfera ancora intatta, in grado di trasmettere non solo la grande tradizione del nostro Paese, ma anche il profondo amore verso la custodia di bellezze uniche e ricche di storia.