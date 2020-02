Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a venerdì 6 marzo: arrivano maltempo e pioggia

Tempo previsto sull’Italia per dopodomani, lunedì 02 marzo 2020, e per i successivi quattro giorni

Lunedì 02/03/20

Nord:- nuvolosità compatta con fenomeni estesi, anche a carattere di rovescio o temporale, più intense sulla Liguria e sul Piemonte orientale e dal pomeriggio Trentino e Veneto; nevicate estese su aree alpine e prealpine oltre i 500-700 metri, di moderata-forte intensità nel pomeriggio sui rilievi meridionali piemontesi-liguri.

Centro e Sardegna: – cielo molto nuvoloso o coperto sulle regioni Tirreniche e sull’Umbria con deboli fenomeni sparsi al mattino, in rapido aumento pomeridiano, soprattutto su appennino toscano settentrionale e Lazio centromeridionale;- sulle altre zone nuvolosità irregolare a tratti intensa con piogge e locali rovesci in arrivo dal primo pomeriggio a partire dal settore appenninico in estensione a quello pedemontano.

Sud e Sicilia: – all’inizio molte nubi sulla Campania con piovaschi o deboli rovesci e velature anche consistenti sulle altre zone, in attesa di un peggioramento pomeridiano dal pomeriggio su tutte le regioni con precipitazioni deboli ma diffuse ad eccezione dl settore ionico.

Temperature: – minime in aumento al sud, meno sensibile sul Lazio orientale, in diminuzione su Toscana, Marche settentrionali e pianura padana centrorientale, senza variazioni di rilievo altrove; – massime in flessione sul nord-ovest, in rialzo su Emilia-Romagna, Umbria, aree appenniniche centrali ed al sud, stazionarie su restante Centro-nord, Sardegna e Basilicata.

Venti: – moderati meridionali su sardegna, Liguria, Toscana, Umbria e Lazio, con rinforzi sui rilievi appenninici e lungocota; – deboli dai quadranti meridionali sul rimanente centro-sud con rinforzi sulle aree appenniniche e sulla Puglia; – deboli in prevalenza orientali altrove.

Mari: – da molto mossi ad agitati al largo mare e canale di Sardegna, Tirreno settentrionale;- molto mosso il mar Ligure;- da mossi a molto mossi Adriatico e Ionio; – mosso lo stretto di sicilia.

Martedì 03/03/20: – iniziale maltempo ovunque con piogge e rovesci diffusi, localmente intensi sull’area tirrenica e triveneto, ma in graduale miglioramento in mattinata dapprima sul nord-ovest e poi, tra pomeriggio e sera, anche su Lombardia, Emilia e gran parte del centro, specie settore tirrenico; nevicate intense ed abbondanti sulle alpi centrorientali, in attenuazione notturna.

Mercoledi’ 04/03/20:- residue precipitazioni al primo mattino sulle coste settentrionali adriatiche ma in successivo, rapido miglioramento; ancora molte nubi al sud e sulle regioni centrali adriatiche con fenomeni anche a carattere di rovescio in attenuazione dalla sera; cielo poco nuvoloso o velato altrove, con nubi più compatte in serata sulla catena alpina occidentale e sulla Sardegna dove sono attese nuove precipitazioni.

Giovedì 05/03/20 e Venerdì 06/03/20: – annuvolamenti sui rilievi di confine con deboli nevicate in dissolvimento pomeridiano, ampie schiarite sul restante nord e sulle regioni centrali tirreniche;sul resto del paese addensamenti compatti con piogge e rovesci in miglioramento dal pomeriggio ad eccezione della Sicilia settentrionale.nella giornata di venerdì condizioni di bel tempo in attesa di un rapido aumento della nuvolosità medio-alta a partire dal nord-ovest.