Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino al 3 Marzo: temporali, grandine e neve sull’Italia

Il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni per i prossimi giorni.

Le Previsioni Meteo per oggi 26 Febbraio 2020

Oggi al Nord: molto nuvoloso su aree alpine, prealpine con precipitazioni diffuse più consistenti lungo le zone di confine specie del Piemonte e Valle d’Aosta, nevose inizialmente a quote superiori ai 1000-1200 mt in abbassamento fino a 500-800 mt nel corso della giornata; parzialmente nuvoloso altrove con adddensamenti temporaneamente più compatti sul settore centro-orientale con associati rovesci più frequenti sul Friuli-Venezia Giulia; neve sui rilievi appenninici emiliano-romagnoli a quote inizialmente superiori ai 1200-1400 mt, in abbassamento fino a 800-1000 mt nel corso della giornata; dalla sera ampie schiarite. Centro e Sardegna: parzialmente nuvoloso sulle regioni occidentali e sulla Sardegna con occasionali brevi rovesci; dalla tarda mattinata-primo pomeriggio rapido peggioramento a iniziare da Toscana, Umbria e Marche con rovesci anche temporaleschi in intensificazione con pioggia e/o grandine, in veloce estensione ad Abruzzo e Lazio mentre ampie schiarite seguiranno in serata a iniziare dalla Toscana. Neve sui rilievi inizialmente a quote superiori ai 1400 mt in calo fino agli 800-1000 mt dal pomeriggio. Sud e Sicilia: parzialmente nuvoloso sulle regioni tirreniche con locali deboli rovesci, sereno o poco nuvoloso altrove; dal pomeriggio rapido peggioramento sulla Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale con fenomeni in intensificazione. Temperature: minime in deciso calo sulle aree alpine e prealpine, e più contenuto sul restante settore centro-occidentale; stazionarie o in lieve locale aumento al Centro-sud; massime in calo al Centro-nord e Sardegna, stazionarie al Sud.Venti: moderati da ovest sudovest con locali rinforzi al Centro-nord, tendeti a divenire nordoccidentali e a rinforzare fino a forti dal pomeriggio specie lungo le coste e a estendersi anche al Sud in serata. Mari: agitati o molto agitati il Ligure, il Tirreno centro settentrionale e il mare di Sardegna; molto mossi i restanti mari con moto ondoso in rapido aumento fino a molto agitato il basso Tirreno e ad agitati i restanti mari.

Le Previsioni Meteo per domani 27 Febbraio 2020

Domani al Nord: al primo mattino attesi addensamenti compatti sulle creste di confine e cielo sereno altrove. Dalla tarda mattinata parziale aumento della nuvolosità medio-bassa sull’Appennino e in maniera meno consistente sulla pianura padana ma in generale diradamento dalla serata.Precipitazioni diffuse interesseranno l’arco alpino e in maniera sparsa i rilievi appenninici; quota neve sulle Alpi generalmente oltre gli 800-900 metri, fino a quote collinari su quelle piemontesi ed oltre i 900-1000 metri sull’Appennino emiliano ma in generale rialzo serale. Centro e Sardegna: iniziali ampi sprazzi di sereno saranno seguiti da un aumento della nuvolosità compatta a partire da Sardegna e Toscana, in successiva estensione a Lazio, Umbria e alle aree appenniniche del versante adriatico, con associate deboli precipitazioni sparse sull’isola, più diffuse sulla Toscana centrosettentrionale e a ridosso delle restanti aree appenniniche. Deboli rovesci nevosi previsti a ridosso dell’Appennino abruzzese generalmente oltre i 1500 metri; sulle restanti aree del versante adriatico cielo poco nuvoloso, salvo nubi più consistenti attese dalla sera con associate deboli piogge. Sud e Sicilia: sulla Sicilia cielo sereno o velato, salvo annuvolamenti compatti sull’area tirrenica con deboli piogge al mattino. Aumento serale della nuvolosità compatta anche sull’area occidentale dell’isola; sul resto del Sud cielo sereno o poco nuvoloso, a eccezione di addensamenti compatti al mattino su Calabria meridionale e Gargano con associate deboli piogge. Dal pomeriggio aumento della copertura nuvolosa per nubi medio-basse sulle aree tirreniche, meno consistente altrove, con associate deboli precipitazioni su Campania, Basilicata tirrenica e aree interne di Molise e Puglia settentrionale. Temperature: minime in generale calo su tutto il paese; massime in aumento su aree alpine occidentali e Sardegna, in diminuzione altrove. Venti: da moderati a forti da nord-ovest su aree alpine e prealpine, aree costiere adriatiche centromeridionali, bocche di Bonifacio, coste tirreniche calabresi e siciliane, Appennino meridionale e restante Puglia ma in generale rapida attenuazione al mattino. Dal pomeriggio rinforzo del vento da ovest dapprima su Sardegna, Liguria e Toscana, in estensione serale a Alpi, Prealpi lombarde e dorsale appenninica. Rinforzi fino a burrasca attesi su Alpi occidentali e centrali, aree appenniniche e restante Liguria dal pomeriggio; Generalmente da deboli a moderati occidentali sul resto del paese. Mari: da agitato a localmente molto agitato il mar Ligure; da molto mossi ad agitati l’Adriatico, il Tirreno, il mare e canale di Sardegna ma in generale attenuazione dalla seconda parte della mattinata; molto mossi i restanti mari.

Le Previsioni Meteo fino al 2 Marzo 2020

Venerdì 28 febbraio al Nord: cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, salvo addensamenti compatti sui rilievi di confine ma in rapido dissolvimento mattutino. Dalla sera attese ampie velature al Nord-ovest, sull’Appennino e nuovi annuvolamenti compatti sulle creste di confine. Centro e Sardegna: molte nubi a ridosso della dorsale appenninica con precipitazioni diffuse ma di debole intensità. Dalla tarda mattinata attenuazione dei fenomeni con ampie schiarite; sul resto del Centro e sulla Sardegna ampi e persistenti rasserenamenti, salvo nubi alte e sottili attese dalle ore serali sull’isola e sull’alta Toscana. Sud e Sicilia: cielo molto nuvoloso sulle aree tirreniche con piogge diffuse in successiva graduale attenuazione; locali sprazzi di sereno attesi dal primo pomeriggio. Sul resto del Sud alternanza di schiarite e annuvolamenti con associate deboli piogge sparse fino alle prime ore del pomeriggio. Temperature: minime stazionarie su Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia, in aumento altrove, più marcato al centro e sulle regioni meridionali peninsulari; massime senza variazioni di rilievo su Alpi orientali e aree costiere adriatiche centrali, in generale rialzo sul resto del paese. Venti: forti da nord-ovest con raffiche fino a burrasca su Sardegna settentrionale, arcipelago e coste della Toscana, restanti aree costiere tirreniche e a ridosso della dorsale appenninica; da moderati a forti settentrionali altrove con rinforzi su Alpi, Prealpi, Marche e Puglia restanti.Mari: molto mossi o localmente agitati il mar Ligure al largo, il Tirreno settentrionale e il mare di Sardegna; molto mossi i restanti bacini; generale attenuazione del moto ondoso nel corso della giornata.

Sabato 29 febbraio: inizialmente cielo generalmente velato. Dal pomeriggio aumento della copertura nuvolosa per nubi medio-basse al Nord, su Toscana e coste laziali. Possibili rovesci attesi al Nord-ovest, su Appennino emiliano e Alpi orientali.Quota neve sui rilievi alpini generalmente oltre i 900-1000 metri.

Domenica 1 marzo: maltempo al Nord e sulle regioni centrali peninsulari con possibili piogge e rovesci sparsi, più diffusi al nord-est, su Toscana e Umbria. Quota neve su Alpi centrali, orientali e Prealpi lombarde generalmente oltre i 900 metri. Sul resto del paese cielo velato, a eccezione di nubi più consistenti su Campania e Molise con possibili piogge sparse associate.

Lunedì 2 marzo: tempo in graduale peggioramento su tutto il paese, con possibili precipitazioni diffuse dalla sera. Nevicate serali su Alpi, Prealpi di Lombardia e Trentino-Alto Adige generalmente oltre gli 800 metri.

Nella giornata di martedì 3 marzo tempo instabile ovunque, con possibili piogge e rovesci diffusi.