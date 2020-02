Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino al 4 Marzo: maltempo in arrivo, vento forte e temperature in calo

Il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni per i prossimi giorni.

Le Previsioni Meteo per oggi 27 Febbraio 2020

Oggi al Nord: fino al primo mattino addensamenti compatti sulle aree alpine di confine e cielo sereno altrove. Dalla tarda mattinata parziale aumento della nuvolosità medio-bassa sull’Appennino ed in maniera meno consistente sulla pianura padana centro orientale ma in generale diradamento dalla serata.Precipitazioni diffuse interesseranno l’arco alpino, specie occidentale, ed in maniera sparsa i rilievi appenninici; quota neve sulle alpi generalmente oltre gli 800-900 metri, fino a quote collinari su quelle piemontesi ed oltre i 900-1000 metri sull’Appennino emiliano ma in generale rialzo serale. Centro e Sardegna: iniziale ampio soleggiamento seguito da un aumento di nuvolosità compatta a partire da Sardegna e Toscana, in successiva estensione nel pomeriggio a Lazio, Umbria ed alle aree appenniniche del versante adriatico. Nel pomeriggio attese deboli precipitazioni sparse sull’isola, più diffuse ed intense sulla Toscana centrosettentrionale, in estensione dalla serata alle restanti zone tirreniche peninsulari e all’Umbria e rimanenti aree appenniniche, con quota neve sui rilievi abruzzesi generalmente oltre i 1200-1300 metri; sulle restanti aree del versante adriatico cielo poco nuvoloso, salvo nubi più consistenti attese dalla sera con locali deboli piogge. Sud e Sicilia: sulla Sicilia cielo sereno o velato, salvo annuvolamenti compatti sull’area tirrenica con isolati piovaschi al mattino. Aumento serale della nuvolosità compatta anche sull’area occidentale dell’isola con locali deboli precipitazioni; sul resto del sud cielo sereno o poco nuvoloso, ad eccezione di addensamenti compatti al mattino su Calabria meridionale e Gargano con associate deboli precipitazioni. Dal pomeriggio aumento della copertura nuvolosa per nubi medio-basse sulle aree tirreniche, meno consistente altrove, con associate deboli precipitazioni dalla serata su Campania, Basilicata tirrenica ed aree interne di Molise e Puglia settentrionale. Temperature: minime in generale calo su tutto il Paese; massime in aumento su aree alpine occidentali e sardegna, in diminuzione altrove.

Le Previsioni Meteo per domani 28 Febbraio 2020

Domani al Nord cielo sereno o poco nuvoloso ovunque salvo addensamenti compatti sui rilievi di confine con deboli nevicate associate, a partire da 1000 metri, ma in rapido dissolvimento mattutino; dalla serata estese velature interesseranno gran parte del territorio mentre nubi più compatte si presenteranno sulle creste confinali. Centro e Sardegna: ampia nuvolosità a ridosso della dorsale appenninica con precipitazioni diffuse ma di debole intensità, in attenuazione dalla tarda mattinata; sulle restanti zone ampi e persistenti rasserenamenti, salvo nubi alte e sottili attese dalle ore serali sull’isola e sull’alta Toscana. Sud e Sicilia: cielo molto nuvoloso sulle aree tirreniche con piogge diffuse in successiva graduale attenuazione; locali sprazzi di sereno attesi dal primo pomeriggio. Sul resto del Sud alternanza di schiarite e annuvolamenti, con associate deboli piogge sparse fino alle prime ore pomeridiane. Temperature: minime stazionarie su Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia, in aumento altrove, più marcato al Centro e sulle regioni meridionali peninsulari; massime senza variazioni di rilievo su Alpi orientali e aree costiere adriatiche centrali, in generale rialzo sul resto del paese. Venti: forti da nord-ovest con raffiche fino a burrasca su Sardegna settentrionale, arcipelago e coste della Toscana, restanti aree costiere tirreniche e a ridosso della dorsale appenninica; da moderati a forti settentrionali altrove con rinforzi su Alpi, Prealpi, Marche e Puglia restanti. Mari: molto mossi o localmente agitati il mar Ligure al largo, il Tirreno settentrionale e il mare di Sardegna; molto mossi i restanti bacini; generale attenuazione del moto ondoso nel corso della giornata.

Le Previsioni Meteo fino al 4 Marzo 2020

Sabato 29 febbraio: al Nord iniziali velature estese, seguite da una graduale intensificazione della nuvolosità dalla mattinata con deboli precipitazioni sul settore occidentale, a carattere nevoso sui relativi rilievi alpini oltre i 500-700 metri dal pomeriggio. Centro e Sardegna: estesa nuvolosità alta su tutte le regioni con addensamenti più compatti sull’Appennino toscano settentrionale dove dalla serata si presenteranno delle piogge o dei rovesci; nubi in aumento serale anche su tutto il settore tirrenico e sull’Umbria. Sud e Sicilia: cielo sereno al primo mattino, velato dalla tarda mattinata, con locali annuvolamenti più consistenti su Sicilia orientale e Calabria meridionale. Temperature: minime in diminuzione al Centro-sud, meno sensibile su Romagna e coste venete, senza variazioni di rilievo altrove; massime in flessione su pianura padana, Liguria, regioni centrali e settore ionico, generalmente stazionarie sul restante territorio. Venti: deboli dai quadranti orientali sulla pianura padana, da quelli meridionali altrove con locali rinforzi sulle coste laziali e toscane. Mari: da mossi a localmente molto mossi tirreno, mare e canale di Sardegna; da poco mossi a mossi i restanti bacini.

Domenica 1 marzo 2020: maltempo al Nord e sulle regioni centrali peninsulari con possibili piogge e rovesci sparsi, piu’ diffusi al nord-est, su Toscana e Umbria. Quota neve su Alpi centrali, orientali e Prealpi lombarde generalmente oltre i 900 metri. Sul resto del paese cielo velato, a eccezione di nubi più consistenti su Campania e Molise con possibili piogge sparse associate.

Lunedì 2 marzo: tempo in graduale peggioramento su tutto il paese, con possibili precipitazioni diffuse ed abbondanti dalla sera. Nevicate serali su Alpi, Prealpi di Lombardia e Trentino-Alto Adige generalmente oltre gli 800 metri, fino a quote collinari sul Piemonte.

Martedì 3 marzo: maltempo ovunque con piogge e rovesci diffusi, localmente intensi sull’area tirrenica, in graduale miglioramento dalla tarda mattinata a partire dal nord-ovest; nevicate sulle Alpi centrorientali in attenuazione tardo mattutina.

Nella giornata di mercoledì 4 marzo ancora molte nubi al Sud e sulle regioni centrali adriatiche con fenomeni anche a carattere di rovescio in attenuazione dal pomeriggio; velature sparse altrove.