Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: peggioramento in arrivo

Il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni per i prossimi giorni.

Le Previsioni Meteo per domani 23 Febbraio 2020

Domani al Nord: addensamenti compatti su Liguria, rilievi alpini confinali, restanti zone friulane, coste venete ed aree appenniniche, con qualche isolato piovasco sul settore ligure centro-orientale; cielo sereno o velato sul resto del settentrione. Al primo mattino e dopo il tramonto formazione di foschie dense e locali banchi di nebbia sulla pianura veneta. Centro e Sardegna: nuvolosità irregolare a tratti intensa su Sardegna centro-occidentale, Toscana, Umbria occidentale, coste ed immediato entroterra laziale, con locali foschie dense e nebbie nella vallate al mattino e dopo il tramonto; sul restanti aree cielo in prevalenza velato ma con un aumento serale della copertura bassa e stratiforme su Umbria e Lazio restanti. Sud e Sicilia: all’inizio condizioni di ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità; dal pomeriggio nubi basse e compatte interesseranno le regioni tirreniche peninsulari, estendendosi in serata anche a Molise, Puglia settentrionale e Basilicata settentrionale. Temperature: minime in lieve calo su coste del basso Veneto, Salento, Calabria meridionale e Sicilia sudorientale, stazionarie su pianura padana, restante Sicilia e Lazio centromeridionale, in lieve aumento altrove, più deciso su catena alpina e dorsale appenninica; massime in diminuzione sulla pianura veneta e liguria, senza variazioni di rilievo su Friuli-Venezia Giulia, regioni centrali tirreniche, Umbria, Campania settentrionale e Sicilia centro-orientale, in aumento sul resto del paese, più marcato sui rilievi dell’Appennino abruzzese e meridionale.

Le Previsioni Meteo fino al 28 Febbraio 2020

Lunedì 24/02/20, Nord: al mattino annuvolamenti compatti sulle alpi centro-orientali con deboli precipitazioni sulle creste di confine del Trentino-Alto Adige, a carattere nevoso generalmente oltre i 2000 metri. Dal primo pomeriggio attenuazione dei fenomeni con schiarite sul Trentino-Alto Adige; nuvolosità bassa e stratificata su Liguria, restanti aree appenniniche, coste venete e friulane, con locali foschie e nebbie sulla pianura veneta e piemontese al mattino. Dalla tarda mattinata alternanza di schiarite ed annuvolamenti ma in un contesto asciutto. Centro e Sardegna: al mattino estesa nuvolosità bassa e stratificata su Toscana, Umbria e Lazio, con nebbie diffuse nelle vallate ma in rapido dissolvimento. Dal pomeriggio cielo sereno prima di un nuovo aumento serale della copertura nuvolosa; sul resto del centro e sulla Sardegna cielo sereno o poco nuvoloso, salvo un aumento della nuvolosità alta e stratiforme sull’isola dalla sera. Sud e Sicilia: ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità su Sicilia, aree ioniche peninsulari, restante Puglia e Molise, ad eccezione di locali addensamenti compatti al mattino sulle aree interne del Molise e pianeggianti pugliesi; altrove molte nubi ma in graduale dissolvimento nel corso della giornata. Temperature: minime in generale aumento, più marcato su Calabria e Sicilia; massime in aumento su isole maggiori, Piemonte, Lombardia, pianura veneta, Friuli-Venezia Giulia ed aree ioniche peninsulari, stazionarie o in lieve rialzo sul resto del Paese.

Martedì 25/02/20: molte nubi al nord, su regioni tirreniche centrali, Umbria e Campania con deboli precipitazioni su pianura padana settentrionale, rilievi alpini, appennino settentrionale e toscano. Quota neve sulle alpi generalmente oltre i 2000 metri dal pomeriggio ed in calo serale fino a 1500 metri. Sul resto del Paese cielo in prevalenza velato.

Mercoledì 26/02/20: tempo in ulteriore peggioramento al nord, sulle regioni tirreniche ed in estensione anche al resto del paese nel corso della giornata con precipitazioni sparse, piu’ diffuse al nord-est, su Sardegna, aree appenniniche, Basilicata e Calabria tirreniche. Possibili nevicate oltre i 900 metri sui rilievi alpini ed appennino tosco-emiliano, oltre i 900-1000 metri sui rilievi della Sardegna ed oltre i 1000 metri sull’Appennino centrale del versante adriatico.

Giovedì 27/02/20 e venerdì 28/02/20. Giovedì migliora al nord e su buona parte del centro con ampi rasserenamenti, specie sulle aree tirreniche. Tempo instabile invece al sud con deboli precipitazioni sparse. Possibili nevicate sulla dorsale appenninica meridionale e sui rilievi della sicilia generalmente oltre i 900 metri. Decisa attenuazione dei fenomeni dalla sera. Nella giornata di venerdì tempo variabile sui rilievi di confine con possibili precipitazioni sparse, nevose al primo mattino generalmente oltre i 700-800 metri ma con quota neve in rapido rialzo. Ancora molte nubi su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia con deboli piogge sparse, più diffuse sulla Campania. Tempo stabile altrove.