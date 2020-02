Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per domani, domenica 1 Marzo: arrivano le nuvole, inizio mese di maltempo

Tempo previsto sull’Italia per domani domenica 01/03/20 a cura dell’Aeronautica Militare.

Nord:- Cielo molto nuvoloso o coperto su gran parte del settore con deboli precipitazioni sparse, più diffuse ed intense sul Friuli-Venezia Giulia, dove assumeranno anche carattere di rovescio; nevicate sulle relative aree alpine e prealpine oltre gli 800-1000 metri. Dalla tarda mattinata graduale miglioramento a partire dalle regioni occidentali, in attesa di un nuovo peggioramento che nelle prime ore notturne interesserà le zone alpine più ad ovest.- dopo il tramonto formazione di foschie dense sulla pianura padana centrorientale.

Centro e Sardegna: – molte nubi compatte su regioni tirreniche, Umbria e rilievi appenninici di Marche ed Abruzzo con piogge o rovesci sparsi, localmente anche temporaleschi a ridosso della dorsale appenninica; dalla sera attenuazione dei fenomeni su Sardegna e Toscana; – spesse velature sulle restanti zone delle regioni adriatiche.

Sud e Sicilia: – copertura consistente su Molise occidentale, Campania e Basilicata tirrenica con deboli fenomeni associati dalla tarda mattinata; – estesa nuvolosita’ medio-alta e stratificata sul resto del territorio, salvo un po di nubi più compatte che interesseranno in mattinata la Puglia salentina.

Temperature: – minime in aumento un po’ ovunque, stazionarie su nord-ovest e lombardia occidentale;- massime in diminuzione su Romagna e Sardegna, senza variazioni su restante pianura padana centrorientale, Toscana, Umbria ed alto Lazio, in rialzo altrove.

Venti: – moderati meridionali su salento; – da deboli a moderati sudoccidentali sul resto della penisola e sulla Sardegna con rinfrozi sui rilievi appenninici e sull’alta Sardegna;- deboli meridionali sulla Sicilia.

Mari: – mossi tutti i bacini, localmente molto mossi mar di Sardegna, Tirreno, Ionio ed Adriatico;- moto ondoso in aumento dalla tarda mattinata.