Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: veloce perturbazione a metà settimana

Il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni per i prossimi giorni.

Le Previsioni Meteo per domani 24 Febbraio 2020

Domani al Nord: al mattino annuvolamenti compatti sulle Alpi centro-orientali con deboli precipitazioni nevose sulle creste di confine altoatesine oltre i 2000 metri; dal primo pomeriggio attenuazione dei fenomeni con schiarite sul Trentino-Alto Adige. Bel tempo altrove a parte un po’ di nubi basse e stratiformi attese al mattino su Liguria, restanti aree appenniniche, coste venete e friulane, e dalla sera nuovamente su area ligure, Val padana e sulle aree montuose di Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Al primo mattino e dopo il tramonto formazioni di foschie e locali banchi di nebbia sulle zone pianeggianti. Centro e Sardegna: al mattino estesa nuvolosità bassa e stratificata su Toscana, Umbria e Lazio, con nebbie diffuse nelle vallate ma in rapido dissolvimento; seguiranno condizioni di cielo sereno prima di un nuovo aumento serale della copertura nuvolosa. Sul resto del Centro e sulla Sardegna scarsa nuvolosità e ampio soleggiamento, salvo un aumento della copertura alta e sottile sull’isola dalla sera. Sud e Sicilia: addensamenti bassi e consistenti su Campania, Basilicata e Calabria tirreniche, nonchè sulla Sicilia occidentale, ma in un contesto asciutto. Stabile e soleggiato altrove, a parte un po’ di nubi basse attese al primo mattino su Molise occidentale, nord Puglia e restante territorio lucano. Temperature: minime senza variazioni di rilievo su Valle d’Aosta, Toscana centromeridionale, rilievi marchigiani, Umbria, aree interne sarde e laziali e sulle coste abruzzesi; in generale aumento altrove, più marcato su Calabria e Sicilia. Massime in rialzo su Piemonte, Liguria, Lombardia occidentale, pianura veneta, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Campania, Basilicata, Calabria, isole maggiori e sulle restanti zone della dorsale appenninica; in diminuzione sulla Lombardia sudorientale; stazionarie sul resto del paese.

Le Previsioni Meteo fino al 29 Febbraio 2020

Martedì 25 febbraio al Nord cielo molto nuvoloso o coperto con deboli precipitazioni su Liguria, aree pedemontane lombarde, venete e del Trentino-Alto Adige, più diffuse dal pomeriggio sul Friuli-Venezia Giulia; attese nevicate sempre di debole intensità, dalle ore pomeridiane, su Valle d’Aosta e rilievi alpini oltre i 1200-1300 metri, ma con quota neve in discesa serale fino ai 1000 metri. Centro e Sardegna: al mattino molte nubi compatte su regioni tirreniche peninsulari, Umbria e nord Marche con deboli piogge e qualche occasionale rovescio su Toscana settentrionale e locali piovaschi sulla dorsale appenninica; atteso un miglioramento nel pomeriggio con decise schiarite in attesa di una nuova intensificazione serale della copertura con ritorno delle piogge al nord della toscana. Sul resto del Centro bel tempo con estese velature e un po’ di nubi in più dalla sera sull’isola. Sud e Sicilia: annuvolamenti consistenti su Molise occidentale e Campania con locali, deboli piovaschi; cielo sereno o velato altrove altrove, a parte addensamenti bassi che interesseranno al primo mattino il restante territorio molisano, la Puglia garganica, Basilicata, Calabria tirrenica, nonchè la sicilia occidentale e meridionale. Temperature: minime in flessione su aree alpine e prealpine, Appennino centrosettentrionale e localmente sulla Sicilia centromeridionale; in rialzo su pianure settentrionali, Toscana meridionale, Umbria, restante territorio laziale, nord Campania, basso Salento e sui rilievi sardi, molisani e calabresi; senza variazioni di rilievo altrove. Massime in diminuzione al Nord-Ovest, su Lombardia occidentale e settentrionale, Trentino-Alto Adige, Veneto centrosettentrionale, Friuli-Venezia Giulia e sui rilievi della dorsale appenninica centrosettentrionale; in lieve aumento sul restante territorio dell’Emilia-Romagna, coste adriatiche pugliesi, Calabria, Sicilia tirrenica e ionica; pressoché stazionarie sul resto del paese.

Mercoledì 26 tempo in ulteriore peggioramento al Nord, sulle regioni tirreniche e in estensione anche al resto del paese nel corso della giornata con associate precipitazioni sparse, più diffuse su Valle d’Aosta dove saranno prevalentemente nevose, Triveneto e regioni tirreniche; deboli nevicate sui rilievi di Nord-Est e su quelli appenninici centrali tra gli 800 e i 1000 metri. Dal pomeriggio migliora al Nord Ovest, in successiva estensione al resto del Nord, Friuli e aree alpine escluse, e su buona parte del Centro.

Giovedì 27 ancora neve sulle aree alpine confinali e ampi spazi di sereno sul resto del Centro-Nord, ma con copertura in nuova intensificazione dalle ore serali; tempo instabile invece al Sud con deboli precipitazioni, ma diffuse su bassa Campania, Basilicata e Calabria tirrenica, nevose a quote collinari; attesa una decisa attenuazione dei fenomeni dalla sera.

Venerdì 28 ancora molte nubi con fenomeni nevosi sulle aree apine e deboli precipitazioni sulle regioni tirreniche peninsulari; velature anche spesse in transito altrove.

Nella giornata di sabato 29 torna una copertura diffusa al Nord con precipitazioni nevose sulla catena alpina e piogge sul levante ligure; poco nuvoloso o velato al Centro-Sud, a parte addensamenti più consistenti associati a deboli piogge attesi sulla Toscana settentrionale.